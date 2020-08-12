التحفظ على 141 طن محروقات وزيوت سيارات مُعاد تدويرها في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب في الإسكندرية، الثلاثاء، التحفظ على 141 طنًا و400 كيلو جرام، من المحروقات، وزيوت السيارات، سابقة الاستخدام ومعاد تدويرها، بعد ضبطهم داخل مصنع "بدون ترخيص"؛ لإعادة تدوير زيوت السيارات، قبل طرحها للبيع والتداول للمستهلكين.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق، غنيم، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة، يفيد اضطلاع المدير المسئول عن المصنع، بمزاولة نشاطًا غير مشروعًا، من خلال تجميع كميات كبيرة من زيوت السيارات السابق استخدامها، والمشتقات البترولية "سولار" والمحظور تداولها، وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وعثر بداخل المصنع على 128 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام معبأة داخل خزانات "مستلزمات إنتاج"، و5 طن و400 كيلو جرام زيوت سيارات، مُعاد تدويرها "منتج نهائي"، و8 آلاف لتر مشتقات بترولية "سولار".

وكشفت تحريات مباحث التموين والتجارة الداخلية، عن أن المتهم قام بالاستيلاء على المضبوطات من محطات الوقود، دون التعاقد مع الجهات المعنية، وقدرت قيمتها بحوالي 54 ألف جنيه، كما تم العثور على عدد من الأجهزة، والأدوات المستخدمة في عملية الإنتاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاريِ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.