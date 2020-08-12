 التحفظ على 141 طن محروقات وزيوت سيارات مُعاد تدويرها في الإسكندرية - بوابة الشروق
الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

التحفظ على 141 طن محروقات وزيوت سيارات مُعاد تدويرها في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 12:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 12:29 ص

قررت نيابة برج العرب في الإسكندرية، الثلاثاء، التحفظ على 141 طنًا و400 كيلو جرام، من المحروقات، وزيوت السيارات، سابقة الاستخدام ومعاد تدويرها، بعد ضبطهم داخل مصنع "بدون ترخيص"؛ لإعادة تدوير زيوت السيارات، قبل طرحها للبيع والتداول للمستهلكين.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق، غنيم، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة، يفيد اضطلاع المدير المسئول عن المصنع، بمزاولة نشاطًا غير مشروعًا، من خلال تجميع كميات كبيرة من زيوت السيارات السابق استخدامها، والمشتقات البترولية "سولار" والمحظور تداولها، وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وعثر بداخل المصنع على 128 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام معبأة داخل خزانات "مستلزمات إنتاج"، و5 طن و400 كيلو جرام زيوت سيارات، مُعاد تدويرها "منتج نهائي"، و8 آلاف لتر مشتقات بترولية "سولار".

وكشفت تحريات مباحث التموين والتجارة الداخلية، عن أن المتهم قام بالاستيلاء على المضبوطات من محطات الوقود، دون التعاقد مع الجهات المعنية، وقدرت قيمتها بحوالي 54 ألف جنيه، كما تم العثور على عدد من الأجهزة، والأدوات المستخدمة في عملية الإنتاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاريِ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك