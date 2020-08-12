وفاة 5 أشخاص وإصابة 4 في كمبوديا جراء حادث سقوط رافعة

لقى خمسة أشخاص حتفهم وأصيب أربعة آخرون إثر انهيار رافعة في موقع بناء ببلدة بويبت، بأقصى غرب كمبوديا، على الحدود مع تايلاند.

ووقع الحادث اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلته إذاعة صوت الديمقراطية المحلية عن آث خيم، قائد شرطة مقاطعة بانتيه مينشي.

وأوضح خيم أن جميع الضحايا من المقيمين بجوار موقع الحادث، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

والواقعة هي الحلقة الأحدث ضمن سلسلة الحوادث التي خلفت أعداد وفيات كبيرة في مواقع العمل بكمبوديا، والتي أسفرت إحداها عن وفاة 36 شخصًا في انهيار مبنى بإقليم كيب الساحلي في يناير الماضي.

وفي أعقاب الحادثين المأساويين، تعهدت السلطات بالعمل على زيادة الامتثال لقواعد السلامة، في ظل التراخي الشائع في الالتزام بها.