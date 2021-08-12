تجديد حبس متهمين بسرقة كابلات التليفونات فى الظاهر 15 يوما

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهمين، لقيامهما بسرقة كابلات التليفونات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين "عامل بإحدى الشركات (مسند إليها أعمال تجديد كابلات التليفونات الأرضى الخاصة بالشركة محل البلاغ)، وله معلومات جنائية، تاجر خردة"، تهمة السرقة، وبمواجهتهما أقرا بسرقة كمية من كابلات التليفونات الأرضى الخاصة بمقر إحدى الشركات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهما "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وتم إرشادهما بمسكن الثانى ضبط المسروقات المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.