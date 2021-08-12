توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، مشيرة إلأى ارتفاع نسبة الرطوبة؛ ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، أوضحت الأرصاد، في بيان لها اليوم، أنه يكون معتدل الحرارة رطب على القاهرة وباقي الأنحاء.

ولفتت إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية؛ ما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 37 39 26

الإسكندرية 32 35 26

مطروح 31 34 25

شرم الشيخ 39 42 30

الغردقة 38 41 29

أسوان 42 43 28

الأقصر 41 42 27