كشفت الأجهزة الأمنية لغز مقتل طفلة 8 سنوات، على يد والدتها، حيث تبين أنها عذبتها حتى الموت، بسبب ممارستها العادة السرية.

وكشف التحريات الأمنية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، أن الأم فوجئت بأن ابنتها فقدت عذريتها بسبب ممارسة العادة السرية، فقررت تأديبها، لكنها فقدت الوعى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، أثناء نقلها إلى المستشفى.

كان قسم شرطة الهرم، تلقى إخطارا من مستشفى بالهرم، بوصول طفلة 8 سنوات، جثة هامدة وعليها آثار تعذيب، فانتقلت قوة أمنية على الفور، وبسؤال والدتها قررت أنها سقطت على الأرض أثناء لهوها ولقيت مصرعها.

لكن التحريات أثبتت وجود آثار تعذيب على الطفلة، وهو ما واجهت به والدتها، التي اعترفت بتعذيبها، بسبب ما تقدم.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، الذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.