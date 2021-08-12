كشفت الأجهزة الأمنية لغز مقتل طفلة 8 سنوات، على يد والدتها، حيث تبين أنها عذبتها حتى الموت، بسبب ممارستها العادة السرية.
وكشف التحريات الأمنية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، أن الأم فوجئت بأن ابنتها فقدت عذريتها بسبب ممارسة العادة السرية، فقررت تأديبها، لكنها فقدت الوعى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، أثناء نقلها إلى المستشفى.
كان قسم شرطة الهرم، تلقى إخطارا من مستشفى بالهرم، بوصول طفلة 8 سنوات، جثة هامدة وعليها آثار تعذيب، فانتقلت قوة أمنية على الفور، وبسؤال والدتها قررت أنها سقطت على الأرض أثناء لهوها ولقيت مصرعها.
لكن التحريات أثبتت وجود آثار تعذيب على الطفلة، وهو ما واجهت به والدتها، التي اعترفت بتعذيبها، بسبب ما تقدم.
تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، الذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.