رئيس حكومة الوحدة الليبية يعزي الجزائر في ضحايا إطفاء الحرائق

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، عن حزنه الشديد للضحايا الذين سقطوا من قوات الجيش الجزائري، أثناء مساهمتهم في إطفاء الحرائق التي نشبت بالجزائر، ونقل تعازيه للرئيس والشعب الجزائري على هذا المصاب الجلل.

وأكد الدبيبة، خلال لقائه السفير الجزائري لدى ليبيا كمال الجراري، وفقا لبوابة الوسط الليبية، تضامن الشعب الليبي مع شقيقه الجزائري في هذه الظروف الصعبة.

وارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 هم 28 عسكريًا و37 مدنيًا، بينما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

وفي وقت سابق الأربعاء، قدَّمت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، التعازي إلى نظيرها الجزائري رمضان لعمامرة خلال اتصال هاتفي، في الضحايا الذين سقطوا جراء مكافحتهم للحرائق التي اندلعت في عدة ولايات بالجزائر، خلال اليومين الماضيين.