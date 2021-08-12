انهيار الائتلاف الحاكم في بولندا وسط نزاع بشأن قانون مقترح خاص بالإعلام

انهارت الحكومة الائتلافية المحافظة البولندية اليوم الأربعاء، في أعقاب إقالة رئيس الوزراء، ماتيوس مورافيسكي لنائبه، ياروسلاف جوين.

فقد قرر حزب "بوروزوميني" (الاتفاق) المحافظ، بقيادة جوين الانسحاب من الحكومة الائتلافية، بالإضافة إلى المجموعة البرلمانية المشتركة مع حزب القانون والعدالة الحاكم. ومن الآن فصاعدا، يعتزم حزب "بوروزوميني" العمل كمجموعة برلمانية مستقلة، طبقا لما أعلنه المتحدث، جان سترزيك على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر).

ويعني رحيل بوروزوميني أن حزب القانون والعدالة يتمتع الآن بأغلبية خاصة به في البرلمان، مع كل الدلائل تشير إلى حكومة مصغرة.

ووصف المتحدث باسم حزب القانون والعدالة ، رادوسلاف رادوسلاف فوجيل ، هذا بأنه "سيناريو حقيقي" ، في تعليقات نشرتها بوابة فيرتوالنا بولسكا .

وكان مورافيسكي قد أقال أمس الثلاثاء جوين، الذي كان يتولى منصب وزير التنمية في بولندا، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء.

وتردد أن الإقالة كانت بسبب فشل جوين في دعم قانون بث جديد، يمنع وسائل الإعلام غير الأوروبية من العمل في بولندا، مما ينظر إليه على نطاق واسع على إنها خطوة لتشديد الرقابة الحكومية على المشهد الإعلامي، بالإضافة إلى عدم إحراز تقدم في برنامج التحفيز الاقتصادي، الذي يهدف إلى تعزيز اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد كورونا.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان بشأن قانون البث اليوم الاربعاء، على الرغم من أنه مازال من غير الواضح ما إذا كان حزب "القانون والعدالة" يمكن أن يحشد الأغلبية الضرورية بدون دعم حزب "بوروزوميني".

وقال المتحدث باسم حزب القانون والعدالة إن رحيل بوروزوميني ليس نهاية الائتلاف الحاكم ، مضيفًا أنه ليس قلقًا بشأن نتيجة التصويت.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم أن استقالة جوين تجعل حزب "القانون والعدالة" يعتمد على دعم الأقلية في البرلمان وتفتح الباب أمام تعاون أوثق مع مشرعين يمينيين، شككوا في مزايا عضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي.

وتصويت اليوم الأربعاء بشأن مسودة قانون حول الإعلام سيكون اختبارا فوريا لقوة حزب "القانون والعدالة" وشريكه المتبقي الوحيد، وهو مجموعة صغيرة متحالفة مع وزير العدل المتشدد، زبيجنيو زيوبرو.

وأضاف المتحدث باسم حزب القانون والعدالة أن " الحكم في مثل هذه الحالة صعب وغير مريح ولكنه ليس مستحيلا".

كان عدة آلاف من المتظاهرين قد خرجوا أمس الثلاثاءإلى الشوارع للاحتجاج على قانون البث المثير للجدل.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام البولندية، يمكن لحزب القانون والعدالة أن يحاول حشد الدعم من العديد من أعضاء بوروزوميني المنشقين على الحزب وكذلك من حزب "كوكيز 15 اليميني 15 والمشرعين المستقلين.