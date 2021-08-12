نجل حسب الله الكفراوي بعد «تكريم الرئيس»: تحفيز لكل مصري لخدمة وطنه والتضحية بنفسه

قدّم الدكتور مهندس عبد العزيز الكفراوي نجل المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق الذي وافته المنية قبل أيام، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهه بإطلاق اسم "الراحل" على أحد المحاور الجديدة التي سيتم تنفيذها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، مساء الأربعاء، إن هذا التكريم الرئاسي "العظيم" يمثّل تحفيزًا لكل مصري بأن يضحي بنفسه ويخدم وطنه بمنتهى الإخلاص ويبذل أقصى ما لديه.

وأضاف: "هذا التكريم لأشخاص تعبوا وضحوا بحياتهم.. هو كانوا أبطالًا.. أتذكر والدي في عظم المرحلة السياسية في فترة ما قبل 30 يونيو، طلبت منه عدم التدخل في العراك السياسي، قالي أنا عديت الـ80 سنة ومش منتظر أعيش أكتر من كده".

وأوضح أن والده الراحل لم يكن ينظر إلى نفسه، وكان يردد بأنه دائمًا في ميادين قتال، معربًا عن سعادته البالغة برؤية هذا التكريم لوالده.

وكان الرئيس السيسي، قد وجَّه - الأربعاء - بالتنفيذ الفوري للمحور الجديد باسم المهندس حسب الله الكفراوي، الذي يربط الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي.

وقبل أسبوع، توفي المهندس حسب الله الكفراوي عن عمر ناهز 91 عاما داخل الشاليه الخاص به بمنطقة مراقيا بالساحل الشمالي، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.