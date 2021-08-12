أمريكا: إعدام طالبان للقوات الأمنية الأفغانية المستسلمة قد يشكل جرائم حرب

نددت السفارة الأمريكية لدى كابول بممارسات حركة طالبان بحق قوات الأمن الأفغانية، محذرةً من ارتكاب جرائم حرب هناك.

وقالت السفارة الأمريكية، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الخميس: "تتواتر أنباء إضافية عن إعدام طالبان للقوات الأفغانية المستسلمة. وإنه أمر مقلق للغاية ويمكن أن يشكل جرائم حرب".

وأضافت: "يُظهر تصاعد عنف طالبان، بما في ذلك إعدام القوات الأفغانية المستسلمة، عدم احترام حقوق الإنسان".

يشار إلى أن الوضع الأمني في أفغانستان تفاقم على نحو مأساوي منذ بدء سحب القوات الدولية وشن طالبان هجوما بدايةً من مايو الماضي. وقد انتزعت الحركة في الوقت الراهن تسع عواصم إقليمية من الحكومة الأفغانية.