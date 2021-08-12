التضامن: نستخدم آلاف الأفدنة المستردة في مشروعات حياة كريمة

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة حياة كريمة احتاج موارد طبيعية وبشرية ومادية، موضحًا أن أحد الموارد الطبيعية يتمثّل في وجود أرض لإقامة المشروعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، مساء الأربعاء، أن توفير الأراضي لم يكن مسؤولية وزارة التنمية المحلية لكن على العديد من الجهات سواء وزارات الري أو الزراعة أو الآثار، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت قبل تنفيذ مبادرة حياة كريمة، حصر الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

وأوضح أن الدولة تمكنت من استعادت مساحات ضخمة من الأراضي التي استولى عليها مواطنون بدون وجه حق وقد بلغت آلاف الأفدنة، مشيرًا إلى أنه مع إطلاق المبادرة ظهرت الحاجة لهذه الأراضي.

وأفاد بأن هذه الأراضي توجد داخل أحوزة عمرانية، سواء داخل أحياء المدينة أو القرى، مؤكدًا أن الوصول إلى مستندات لإثبات ملكية هذه الأراضي للدولة كانت عملًا عبقريًّا من قِبل وزارة التنمية المحلية.

وشدد على أن مبادرة حياة كريمة تمثّل توطينًا للمواطن المصري وإعادة هيكلة للأرض المصري بالاشتراك بين مختلف جهات الدولة، قبل أن تتحول إلى مشروع قومي عملاق يحتوي على خطط تشغيلية تقوم على التكامل بين أجهزة الدولة.