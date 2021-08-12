إنقاذ 18 يونانيا من الغرق في بحر إيجة بعد التعرض يخت لحادث

تمكن خفر السواحل في اليونان، وسفن أخرى تصادف مرورها، اليوم الخميس من إنقاذ 18 يونانيا كانوا على متن يخت تعرض لمأزق في بحر إيجه على بعد 16 ميلا بحريا (29 كيلومترا) شمال غربي جزيرة ميلوس التابعة لمجموعة جزر سيكلاديس.

ونقل التليفزيون الرسمي اليوناني "آيه آر تي" عن مشاركين في العملية القول إنه جرى إنقاذ جميع من كانوا على متن اليخت.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ واسعة باستخدام مروحية في وقت سابق. وتردد أنه سيتم فرض غرامة على جميع الركاب، وبينهم ثلاثة من القُصّر.

ولم ترد معلومات عن ملابسات الحادث، وهل كان اليخت البالغ طوله 30 مترا، غرق بالفعل أم كان في طريقه للغرق.

وفي وقت الحادث، ضربت رياح بقوة 4 إلى 5 عقد المنطقة، رغم أن هذا لا يعد سببا كافيا لوقوع اليخت في مأزق.