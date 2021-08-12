ميسي يكشف تفاصيل جديدة في إبلاغه بقرار برشلونة

كشف ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، كواليس وتفاصيل جديدة حول إبلاغه بقرار ناديه السابق برشلونة بشأن فشل محاولات تجديد تعاقده مع البلوجرانا.

وأوضح ميسي في حوار أجراه مع هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»:" لقد عاد والدي إلى المنزل بعدما توجه صباحًا لمقابلة خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، وعندما أبلغني بالقرار، شعرت بالإحباط والحيرة حول كيفية إبلاغ زوجتي وأبنائي بالقرار".

وأضاف ميسي:" أخبرتها وبكينا وشعرنا بالمرارة ثم فكرنا كيف ننقل الأمر للأطفال بأفضل طريقة لأننا أخبرناهم بالفعل من قبل في ديسمبر الماضي أننا سنبقى في برشلونة، لذلك كنا نعلم حجم الصدم عليهم وخاصة ابني الأكبر تياجو".

وأشار ساحر التانجو:" في كثير من الأحيان نفكر في بعض الأمور ويقبلها الأطفال بطريقة لم نكن نتوقعها".

وأتم:" تياجو مثلي تمامًا، يعاني ويتأثر داخليًا دون أن يظهر ذلك، لكن هذا ليس شيئًا خطيرًا، سيتكيف مع الأوضاع الجديدة وستكون تجربة رائعة لينضج على المستوى الشخصي".

وانتقل ميسي لباريس سان جيرمان رسميًا في عقد يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.