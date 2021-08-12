«الشركة القابضة» عن توصيل الغاز الطبيعي للقرى: وصول الصرف الصحي معيارنا الأساسي

قال المهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، إن وزارة البترول وضعت خطة لتحديد كيفية توصيل الخدمة إلى القرى.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن المعيار الرئيسي يعتمد على توصيل الغاز الطبيعي للقرى التي بها خدمة الصرف الصحي سواء عبر خطوط رئيسية أو "فرعات" تصل إلى منازل المواطنين.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي، فإن الوزارة تضمن ألا تكون هناك إعاقة لأعمال الصرف أو أضرار لخطوط الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى لعمل الوزارة ضمن مبادرة حياة كريمة شهدت تسلم 245 قرية به خدمة الصرف الصحي، إلى جانب 17 قرية أخرى كانت في خطة الوزارة الأصلية لتوصيل الغاز للمنازل قبل انطلاق الوزارة.

وأشار إلى أن العمل يسير على قدم وساق لتنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة، موضحًا أن الشركة ملتزمة حاليًّا بالانتهاء من توصيل الخدمة إلى 14 قرية قبل حلول 31 ديسمبر المقبل؛ تطبيقًا لخطة "البترول" بالتنسيق مع بقية الوزارات التي يفترض أن تنهي العمل في هذه القرى قبل ذلك الموعد.

وأفاد بأن الشركة ستقيس من خلال الـ14 قرية، العمل في بقية 1413 قرية المُدرجة ضمن مبادرة حياة