الداخلية العرب يعرب عن قلقه البالغ إزاء حرائق الغابات في تونس والجزائر

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن قلقها البالغ إزاء حرائق الغابات التي نشبت في الجمهورية التونسية وفي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وما خلفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وثمنت الأمانة العامة للمجلس -في بيان اليوم الخميس- الجهود المتميزة لأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) والأجهزة الأمنية المختلفة في البلدين التي جندت كل إمكانياتها في سبيل أداء واجباتها الوطنية في إخماد هذه الحرائق وإنقاذ المواطنين بشجاعة نادرة وروح وطنية مؤثرة باذلة الغالي والنفيس من أجل انقاذ المواطنين والحفاظ على حياتهم.

وأكدت ثقتها في قدرة كل من البلدين على تجاوز هذه المحنة والتغلب على آثارها وتبعاتها، كما تترحم على أرواح الضحايا راجية لهم الرحمة والغفران ولذويهم جميل الصبر والسلوان وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.