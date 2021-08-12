مد فترة التقديم لمدراس التمريض بالوادي الجديد لـ15 أغسطس

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاربعاء، مد فترة قبول أوراق المتقدمين لمدراس التمريض بجميع مراكز المحافظة، حتى يوم 15 من أغسطس الجاري، بما فيها الإجازات الرسمية عدا يوم الجمعة، تيسيرا على الطلاب.

وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت في 27 يوليو الماضي فتح باب القبول بمدارس التمريض بمراكز المحافظة الخمس، للعام الدراسي 2021- 2022، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية لنفس العام الدراسي.

وأضافت المديرية، في بيان لها، أن القبول يقتصر على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة الوادي الجديد نظام "الثلاث سنوات"، وفي حالة حصول الطالب على الصف الثالث الإعدادي فقط من محافظة الوادي الجديد يجب إحضار بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة من نفس المحافظة بتاريخ سابق عامين على الأقل أو شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة، ولا يقل العمر عن 14 عامًا و6 أشهر، ولا يزيد عن ثمانية عشر عاما، والحد الأدنى للقبول 270 درجة.