سفارة الكويت بلندن تنفي إعفاء مواطنيها من الحجر المنزلي

نفت سفارة الكويت في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله بأن الحكومة البريطانية أصدرت قرارا بإعفاء القادمين من الدول متوسطة الخطورة البرتقالية من الحجر المنزلي ومن ضمنهم المواطنون الكويتيون المحصنون بلقاح ضد فيروس كورونا.

وشددت السفارة الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على ضرورة التزام كل المسافرين القادمين من الكويت بقرار السلطات البريطانية بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام، محذرة من أن عدم التزامهم قد يعرضهم للمسائلة القانونية ودفع غرامة مالية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه استرليني.

وأكدت السفارة ضرورة الالتزام بدفع قيمة اختبارين لفيروس كورونا قبل الوصول من خلال أحد المختبرات المعتمدة من قبل السلطات البريطانية، كما دعت السفارة المواطنين الكويتيين في حال الحاجة إلى أي مساعدة أو استفسار الاتصال على أرقام الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة.