أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الخميس تسجيل أربع حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1992 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1260 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 698 ألفا و 166 حالة.

لفت البيان إلى أن 1404 مصابين تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 675 ألفا و566 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 321 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.