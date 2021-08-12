مكافحة الإدمان: حملة «أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة محمد صلاح خفضت أعداد المتعاطين

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حملة «إنت أقوى من المخدرات» التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع مجموعة من الفنانين ولاعبي كرة القدم وعلى رأسهم محمد صلاح أحد عوامل انخفاض أعداد المتعاطين، لافتًا إلى أنها ساهمت في تواصل 140 ألف مريض مع الصندوق، خلال العام الماضي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المسح الذي يجريه الصندوق والاتصالات التي يتلقاها تساهم في الكشف عن الفئات العمرية المتعاطية للمخدرات، والأماكن الأعلى نسبة في انتشار المتعاطين، وأهم أنواع المخدرات المنتشرة.

وذكر أن «الحشيش» يتصدر قائمة المخدرات المنتشرة في مصر؛ بسبب الصورة المسيطرة على الأذهان بأن تناول الحشيش ليس إدمانًا، منوهًا إلى أن البعض يتعاطى المخدرات نتيجة الترويج لأفكار مغلوطة كعدم وجود علاج للإدمان أو مراكز علاجية قوية.

وشدد مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان، على أهمية الحملات الإعلانية في التوعية، قائلًا إن الإعلان الأخير الذي أطلقه الصندوق شهر رمضان الماضي، وصل بسهولة إلى الأطفال.

وأشار إلى أن المرصد الإعلامي التابع للصندوق رصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الدراما، معربًا عن سعادته باستعانة بعض المخرجين بالصندوق عند كتابة المسلسلات المقدمة خلال الموسم الرمضاني.

وذكر أن نسبة السيدات والفتيات اللاتي تلجأن للعلاج ارتفعت إلى 9% هذا العام مقارنة بـ2% العام الماضي، مؤكدًا أن الأمر دليل على وصول المعلومة إلى عدد أكبر وتصحيح المعلومات المغلوطة لتلك الفئات.

وأوضح أن رحلة علاج الإدمان تبدأ باتصال المريض بالخط الساخن الخاص بالصندوق ثم استضافته في العيادات الخارجية، متابعًا: «المريض يلتقي الطبيب والأخصائي لسحب السموم ثم تبدأ مرحلة التأهيل النفسي والاجتماعي ومعالجة الأفكار المغلوطة والدمج المجتمعي من أجل التعامل والتغلب على مشكلات الإدمان وتوفير بديل للحياة القديمة».

واستطرد أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بإطلاق مبادرة لتدريب الشباب المتعافي من الإدمان وتوفير قروض ميسرة لهم لإقامة مشروعات، موضحًا أن حجم القيمة المالية لتلك القروض تجاوزت 5 ملايين جنيه.