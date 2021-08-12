توجيه اتهام جديد للمعارض الروسي السجين نافالني

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يواجه المعارض الروسي السجين، أليكسي نافالني، إمكانية إطالة فترة سجنه بعدما تم توجيه اتهام له بتأسيس منظمة تنتهك الحقوق المدنية، حسبما قالت هيئة التحقيق الروسية اليوم الأربعاء.

وأضافت الهيئة أن منظمة "اف بي كيه" التي أسسها لمكافحة الفساد شجعت الناس على "الانخراط في أنشطة غير قانونية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة قولها في بيان اليوم الأربعاء إن نافالني وحلفاءه متهمون بتأسيس "منظمة غير هادفة للربح تعتدي على الأشخاص وتنتهك حقوق المواطنين".

ووفقا للقانون الروسي، يمكن أن يواجه نافالني عقوبة السجن ثلاثة أعوام، أو دفع غرامة، أو العمل القسري.

ورد فريق نافالني على الاتهام الجديد بأن الشخص الوحيد الذي ينتهك حقوق المواطنين الروس هو الرئيس فلاديمير بوتين.

وصنفت محكمة روسية مؤخرا صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني، ومنظمات أخرى، منظمات متطرفة، وقررت حظرها.

واشتكى المنتقدون من أن هذا الحكم يهدف إلى التخلص سياسيا من أنصار المعارضة قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية.