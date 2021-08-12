شهد الميزان التجاري التونسي زيادة في قيمة العجز خلال 7 أشهر من العام الجاري، بنسبة 15.31 بالمائة، على أساس سنوي.



وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء التونسي، أن عجز الميزان التجاري التونسي بلغ 8.725 مليار دينار بنهاية 7 أشهر من العام الجاري، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بنهاية 7 أشهر من العام الماضي قيمته 7.567 مليار دينار.



وارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 75.2 بالمائة في 7 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنحو 74 بالمائة في 7 أشهر من عام 2020.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات وقيمة الواردات خلال 7 أشهر من العام، على أساس سنوي.