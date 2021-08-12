العراق وباكستان يبحثان تيسير منح تأشيرات الدخول بين البلدين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، التعاون في مجال السياحة الدينية وتيسير تأشيرات الدخول للزائرين وتشجيع السياحة.

وذكر المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحاف، في بيان اليوم الخميس، أن وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى وزير الشؤون الدينية الباكستاني، نور الحق قادري، وبحث معه سُبل التعاون في مجال السياحة الدينية وتيسير منح سمات الدخول للزائرين وتشجيع السياحة الثقافية والتاريخية.

وفي سياق آخر، تمكنت القوات الأمنية العراقية من إلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب حاولا التسلل إلى العاصمة بغداد.