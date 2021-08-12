قال المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي، إن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تستهدف الوصول إلى المواطن وحصوله على الخدمة بأسرع وسيلة، موضحًا أن الوزارة تسعى للوصول إلى المعدلات العالمية لتقديم الخدمات.

وأضاف عبدالحفيظ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن مصر لن تحقق المعدلات العالمية لتقديم الخدمات مع استمرار توجه المواطنين إلى الجهات المختلفة للحصول على الخدمة.

وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية المتنقلة يتم دفعها وتشغيلها بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وقطاع الأحوال المدنية، ووزارة الداخلية، لافتًا إلى إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية؛ لتقديم خدمات المحليات كإصدار تراخيص البناء والهدم والتصالح.

ولفت مساعد وزيرة التخطيط، إلى أن السيارات الموجودة في منطقة الساحل الشمالي والعلمين تقدم خدمة التوكيلات بالتعاون مع وزارة العدل، وخدمات الأحوال المدنية كإصدار بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والزواج.

وذكر أن المراكز لاقت نجاحًا بعد إطلاقها، فضلًا عن أن الأعداد والإقبال واستحسان الخدمة من المواطنين يفوق التوقعات، متابعًا: «العاملون بتلك المراكز المتنقلة سعداء ولا يشعرون بأداء خدمة وإنما رسالة للمواطن أن الجهة التي تمثل الدولة والحكومة تبحث عن مصلحته».

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بدءًا من اليوم الموافق 11 أغسطس 2021 بمدينة العلمين الجديدة ونطاق الساحل الشمالي لتقديم خدماتها للجمهور والتيسير عليهم في حصولهم على تلك الخدمات.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه ستتواجد عدد 3 سيارات خدمة متنقلة خلال شهري أغسطس وسبتمبر لتقديم خدماتها للجمهور؛ أحدها بالتنسيق مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق، وسيارتان بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، واحدة لتقديم خدمات إصدار بطاقات الرقم القومي للمواطنين فوريًا، والأخرى تقدم خدمات الإصدارات الخاصة بالأحوال المدنية مثل شهادات الميلاد، والوفاة، وقسيمة الزواج، والطلاق، وغير ذلك من خدمات.