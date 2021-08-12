الشرطة تلقي القبض على 76 شخصا بشبهة الاعتداء على ممتلكات سوريين في أنقرة

أعلنت الشرطة في العاصمة التركية أنقرة إلقاء القبض على 76 شخصا لمشاركتهم في أعمال شغب وهجمات استهدفت منازل ومتاجر مملوكة لسوريين، فضلا عن نشر "أخبار كاذبة" على وسائل التواصل الاجتماعي "لإثارة" الجمهور.

وأوضحت شرطة أنقرة أن 38 من الموقوفين لديهم سجلات جنائية سابقة تتعلق بأعمال نهب أو اعتداء أو تهريب مخدرات.

وحثت السكان على عدم الانقياد وراء التقارير الإخبارية والمنشورات "التحريضية".

وهاجم المئات من السكان منازل وأعمالا يعتقدون أنها مملوكة لمهاجرين سوريين في أنقرة بعد أنباء عن مقتل شاب تركي طعنا في شجار مع سوريين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السكان خرجوا في منطقة ألتين داغ في أنقرة مساء الأربعاء، وألقوا الحجارة على الشقق التي يشتبه في أن سوريين يعيشون فيها، كما نهبوا المتاجر التي اعتقدوا أنها مملوكة لسوريين.

وأظهرت مقاطع جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات مدمرة، في تصعيد خطير يعكس الاستياء من المهاجرين في بلد يقطنه أكثر من أربعة ملايين لاجئ، 3.6 مليون منهم سوريون.

وأعلن مكتب حاكم أنقرة أن الوضع أصبح في ساعة مبكرة من صباح الخميس تحت السيطرة.

وتسبب مقتل الشاب إميرهان يالجين، 18 عاما، أمس في شجار في معركة في ألتين داغ في اندلاع أعمال الشغب. وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنه تم إلقاء القبض على شخصين أجنبيين على صلة بقتله.

ويتهم السكان المحليون السوريين بقتل يالجين. ولم يتضح على الفور سبب وقوع الشجار.

وتزايدت المشاعر المعادية للمهاجرين في البلاد خلال الأسابيع الماضية بعد تداول لقطات تظهر عبور مئات الأفغان من إيران بشكل غير قانوني إلى تركيا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية أن تركيا تبني جدارا على طول الحدود مع إيران والعراق لوقف الهجرة غير الشرعية.





