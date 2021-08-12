تحديث الصناعة: تأهيل وتطوير الشركات المشاركة فى «حياة كريمة»

الدسوقى: مصانع القطاع تعمل بطاقة إنتاجية تصل لـ 80%

شهد النصف الأول من العام الحالى ضخ استثمارات جديدة فى قطاع مواد البناء المصرى، بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه، متمثلة فى إدخال خطوط إنتاج جديدة بمصانع موجودة بالفعل، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة، وفقا لما قاله مصدر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات.

وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه: إن هذه الاستثمارات جاءت تزامنا مع مبادرة تطوير القرى الأكثر فقرا فى الريف المصرى «حياة كريمة»، حيث قامت المصانع بضخ استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لها لمواكبة ارتفاع الطلب على مواد لبناء لتنفيذ مشروعات مبادرة تطوير القرى.

ومن جهته، قال محمد عبدالكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة: إن المركز يعمل على تطوير وتأهيل الشركات المشاركة فى مبادرة حياة كريمة، لتوفير احتياجات المبادرة.

وأوضح أن مركز تحديث الصناعة يعمل دائما على زيادة تنافسية المنتجات المصرية ورفع جودتها، فضلا عن خفض فاتورة الواردات بنهاية العام الجارى، من خلال استبدال المنتجات التى كان يتم تصنيعها بأخرى محلية الصنع.

وأكد كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الطاقات الإنتاجية لقطاع مواد البناء بمصر ارتفعت لتتراوح ما بين 70 و80% مقارنة بالعام الماضى والذى شهد تراجعا فى الإنتاج بسبب تفشى أزمة فيروس كورونا.

وقال الدسوقى، لـ«الشروق»: إن حجم مبيعات قطاع مواد البناء ارتفعت بشكل كبير، تزامنا مع مبادرة حياة كريمة والتى أدت إلى تنشيط حركة قطاع مواد البناء وهو أكثر القطاعات المطلوبة بالمبادرة.

وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية لنحو 3.046 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، فى مقابل 2.271 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وأشار الدسوقى إلى وجود استثمارات جديدة فى القطاع تم ضخها لتلبى احتياجات السوق؛ حيث تم افتتاح عدة مصانع فى 5 مناطق صناعية تتمركز فى الصعيد والدلتا والإسكندرية.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى يوليو الماضى، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ حيث تغطى 4500 قرية، وأكثر من 28 ألف تابع، تنفذ فيها المشروعات فى 175 مركزا، و20 محافظة، كما تستهدف الدولة لأول مرة بمشروع قومى واحد أكثر من نصف سكان مصر؛ حيث يستفيد به نحو 58% من سكان الجمهورية، كما أنه يعد أول مشروع قومى ليس من مكون واحد بل يشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.

وتسعى المبادرة إلى تحقق أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17؛ حيث إنها تساهم بشكل كبير فى خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات فى القرى التى تغطيها المبادرة.