رئيس هيئة الأركان السوداني: القوات المسلحة كانت الضلع المحوري في الثورة

قال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السوداني، إن القوات المسلحة كانت الضلع المحوري في صناعة الثورة، ويبقى عليها رعاية وحماية الثورة حتى تصل إلى منتهاها الذي يتمثل في العبور بالسودان بجميع كياناته وشعبه إلى حكم ديمقراطي رشيد يرتضيه كل الشعب السوداني.



وقال الحسين، في كلمته خلال مهرجان الإبداع العسكري، اليوم الخميس، ضمن احتفالات القوات المسلحة السودانية بعيدها السابع والستين، إن السودان في حاجة إلى قواته المسلحة وستظل القوات المسلحة هي الراعي الأمين للسودان وسيادته.



وأكد أهمية الاهتمام بالمحور الثقافي في السودان، وتفعيل دوره لتحصين الشباب ضد عمليات الاستلاب الفكري الذي يتعرض له عبر هجمات الإعلام الخارجية المغرضة.



وشاركت في المهرجان كافة مكونات القوات المسلحة بوحدات رمزية، وشهد الحفل مشاركات لفرق غنائية وتراثية قدمتها الوحدات المختلفة، كما تم تكريم وحدات الأسلحة الفائزة في المهرجان، والمبدعين من كافة الوحدات ومن قدامى العسكريين.