قال أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، إن أزمة مرض سرطان الثدي في مصر لم تكن في الأعداد لكنها تمثّلت في الوصول لتلقي العلاج متأخرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن اكتشاف المرض في مرحلته الأولى يوازي نسبة شفاء تصل إلى 95%، وهو ما يغيّر منظور المواجهة، مشيدًا بوعي السيدات وتفهمن للرسالة بعدم الخوف وتجنب إخفاء المرض.

وأوضح أن أغلب الشكاوى تنتهي إلى عدم الإصابة بالمرض، لكنه أكّد ضرورة الاستمرار في المتابعة وإجراء الكشف بشكل منتظم، مؤكدًا أنه لا يجب على المرأة أن تبلغ 35 سنة دون أن تجري كشفًا على الثدي، وإجراء أشعة كمرة واحدة سنويًّا.

وأفاد بأن السيدة التي تجري الأشعة لا يعني أنها الإصابة بالمرض، لافتًا إلى أن الأشعة تعني أن إجراء الكشف باليد فقط لم يكن كافيًّا للاطمئنان على صحتها.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت - الأربعاء - فحص 18 مليونًا و200 سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وتقديم العلاج بالمجان، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو من عام 2019، مؤكدة عدم تراكم قوائم انتظار لتلقي المنتفعات العلاج بالمبادرة.