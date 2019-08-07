تقرير: ارتفاع احتياطي الذهب بالبرازيل بمقدار الضعف خلال 3 شهور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت صحيفة إستادو أوف ساوباولو البرازيلية اليوم الخميس إن البنك المركزي البرازيلي استحوذ خلال الشهور الثلاثة الماضية على كميات كبيرة من الذهب لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، حيث اشترى خلال يوليو الماضي 5ر8 طن من الذهب.

وأشارت الصحيفة دون الإشارة إلى مصدر البيانات إلى أن إجمالي مشتريات البنك المركزي البرازيلي من الذهب خلال الشهور الثلاثة الماضية وصل إلى 3ر62 مليون طن وهو ما يضاعف تقريبا حجم احتياطي الذهب.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك اشترى خلال يونيو الماضي أكبر كمية من الذهب يتم شراؤها خلال شهر واحد وكانت 8ر41 طن.

ووصل احتياطي الذهب لدى البرازيل حاليا إلى 7ر129 طن من الذهب بزيادة نسبتها 4ر92% خلال الشهور الثلاثة الماضية.

ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للبرازيل بمقدار 19ر3 مليار دولار، أو 9ر0%، عن الشهر السابق لتصل إلى 7ر355 مليار دولار في يوليو ، وفقا لأرقام البنك المركزي البرازيلي.

واستقرت الاحتياطيات دون تغيير عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع احتياطي الذهب بنسبة 11% على أساس شهري ، و 78% على أساس سنوي ليصل إلى 6ر7 مليار دولار.

كما ارتفع احتياطي العملات الأجنبية بنسبة 4ر1% على أساس شهري، دون تغيير على أساس سنوي عند 7ر334 مليار دولار.