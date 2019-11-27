توجه المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، بالتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالشباب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم، متوجهًا برسالة للشباب: «لو أصبحت مؤهلا وتمتلك القدرات والكفاءة العلمية، القيادة السياسية ستكون واقفة في ضهرك وتدفعك لأعلى المناصب».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن منتديات الشباب والمؤتمرات الشبابية والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلعب دورًا كبيرًا في تقديم قيادات شابة تنفيذية أو رقابية بمجلس النواب.

وأشار إلى أن الشباب استطاع أن يتولى مناصب كنواب المحافظين ومساعدين للوزراء ومناصب قيادية بالهيئات الإعلامية والصحفية، مؤكدًا أن الدولة تجني ثمار الاستثمار في الشباب ما بعد 30 يونيو.

ولفت نائب محافظ بورسعيد، إلى أن شباب مصر يعمل الآن بالمشروعات القومية، فضلًا عن أن فكرة المشروع القومي «حياة كريمة» صدرت عن الشباب والذين يقومون على تنفيذه ومتابعته، قائلًا إن «الشباب الوقود لأي ثورة بناء أو ثورة قيادية أو الصناعة».

وشدد على أهمية استغلال طاقة الشباب وخاصة أنهم المسؤولين عن بناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن مصر دولة شابة وخاصة أن ما يتجاوز 60% من الشعب المصري من الشباب.

وأكد أن القيادة المصرية تعي الميزة التنافسية للدولة واستثمرت في الشباب الأمر الذي أتى بثماره في كل نواحي الحياة سواء اقتصادية أو صناعية أو تنموية أو بنائية، مشيدًا بالخبرة التي اكتسبها نتيجة عمله كنائب للمحافظ تحت قيادة اللواء عادل الغضبان الواعية.

وأعرب عن شرفه بالتعامل اليومي مع ملفات الحياة التي تخص المواطن المصري والاتصال المباشر مع الشعب لتقديم كل الخدمات التي يحتاجها، معقبًا: «نعمل على راحة المواطن ونتواصل معه للوقوف على المشكلات والعمل على حلها».

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، تحية تقدير واعتزاز للشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مؤكدًا أن «ثقته مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة».

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخاً استثنائياً من العمل والبناء والنهوض».