جبهة تحرير تيجراي وجيش أورومو الانفصاليان يشكلان تحالفا ضد الحكومة الإثيوبية

وافقت منطقة تيجراي المنشقة في إثيوبيا على التحالف مع متمردين من أكثر المجموعات العرقية سكانا في البلاد، وهذه خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى تعميق الصراع المستمر منذ تسعة أشهر في شمال البلاد.

وقال كومسا دريبا، زعيم جيش تحرير أورومو، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق على الشراكة بين جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير أورومو بعد محادثات جرت على مدى الأسابيع الستة الماضية.

وأكد جيتاشيو رضا العضو البارز في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التوصل إلى الاتفاق،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وقال كومسا المعروف بالاسم الحركي جال ماروو ، "هناك اتفاق على التفاهم للتعاون في تحالف عسكري".

ويخاطر التحالف بتصعيد صراع اندلع في نوفمبر الماضي، عندما اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد القوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجري، التي سيطرت على السياسة الوطنية لمدة 27 عاما قبل أن يتم تهميشها في عام 2018،بمهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية.

وتم إجبار الجيش الإثيوبي على الانسحاب من تيجراي في يونيو الماضي ، وامتد هجوم مضاد شنته الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي منذ ذلك الحين إلى المناطق المجاورة بما في ذلك أمهرة وعفار.

كما امتد القتال أيضا إلى جيبوتي والسودان المجاورتين.

وقال جيتاشو لقد أقامت جبهة تحرير تيجراي وجيش تحرير أورومو الشراكة بعد الاتفاق على مبادئ "احترام تقرير المصير وحقوق الإنسان.

وأضاف "لدينا كل الأسباب للإعتقاد بأن العمل معهم يمكن أن ينجح. "

ولم ترد بيلين سيوم، المتحدثة باسم أبي، على الفور على أسئلة حول التحالف تم إرسالها عبر رسالة نصية.

وصنفت حكومة أبي كلاً من جيش تحرير أورومو وجبهة تحرير تيجراي كمنظمتين إرهابيتين في شهر آيار/مايو الماضي.