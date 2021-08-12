وكيل رياضة الإسكندرية تتفقد مراكز شباب أبيس للوقوف على انضباط آلية العمل

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تفقدت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف، اليوم الخميس، مراكز الشباب بمنطقة أبيس؛ للوقوف على مدى إتباع الإجراءات الاحترازية ومتابعة انضباط آلية العمل فيها.

وبدأت الجولة التفقدية بمركز أبيس 10، حيث تبين عدم تواجد أي موظف من موظفي المركز، علاوة على عدم الإلتزام بأعمال النظافة وتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء تدريبات فرق الجمباز.

كما توجهت وكيلة الوزارة، إلى مركز شباب أبيس واحد، وتبين عدم تواجد أي موظف بالمركز سوى فرد أمن.

وقررت وكيل الوزارة تحويل مركز أبيس 1 و10 بكامل هيئتها للتحقيق.

وانتقلت الشريف، إلى مركز شباب أبيس الثانية، متفقدة الملاعب وتبين التزام المركز بالاحتياطات الاحترازية وتواجد جميع الموطفين وانتظام العمل.