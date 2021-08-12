إنستجرام تضيف خواص جديدة للحماية من المحتوى المسيء

أعلنت منصة "إنستجرام" (Instagram) عن خواص جديدة لحماية مستخدميها من المحتوى المسيء.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن من بين هذه الخواص خاصية تدعى "ليميتس" والتي تمكن المستخدمين من منع الأشخاص غير المتابعين لهم أو الذين يتابعونهم منذ وقت قصير، من التعليق على منشوراتهم أو إرسال رسائل مباشرة لهم.

وأضاف الموقع أن المنصة طورت كذلك خاصية "الكلمات المخفية" التي أطلقتها في أبريل الماضي، والتي تمكن المستخدمين من تنقية طلبات الرسائل الخاصة تلقائيا من الكلمات والعبارات والرموز التعبيرية المسيئة ونقلها إلى مجلد مخفي، مضيفا أن الميزة الآن تحتوي على قائمة أوسع من الكلمات والرموز التعبيرية وعلامات التصنيف التي يُحتمل أن تكون مسيئة.

وأعربت منصة "انستجرام"، وفق بيان أورده الموقع، عن أملها في أن تقدم هذه الخواص الجديدة حماية أكبر للمستخدمين من رؤية محتوى مسيء، مضيفة: "نعلم أن هناك المزيد للقيام به، بما في ذلك تحسين نظامنا لتحديد وإزالة المحتوى المسيء بشكل أسرع، ومحاسبة من ينشره".