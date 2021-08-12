 «الوزراء الكويتي» يدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن السعودية - بوابة الشروق
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«الوزراء الكويتي» يدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن السعودية

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
أ ش أ
نشر في: الخميس 12 أغسطس 2021 - 8:40 ص | آخر تحديث: الخميس 12 أغسطس 2021 - 8:40 ص

 أدان مجلس الوزراء الكويتي "بأشدّ عبارات الشجب والاستنكار" استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة.
وأكد المجلس - في بيانه عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وتصاعد وتيرتها باستهداف أمن المملكة واستقرار المنطقة وتجاهل جهود المجتمع الدولي، لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني.
وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلّب تدخّل المجتمع الدولي السريع؛ لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، مشددا على وقوف الكويت إلى جانب المملكة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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