تعزيز أمن الحدود ومكافحة التهريب ضمن مباحثات ليبية - أوروبية بطرابلس

بحث مسئولون ليبيون خلال اجتماعهم، اليوم، مع مسؤولين أوروبيين بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، سبل تعزيز ودعم أمن وإدارة الحدود، وتطوير عمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.



ووفقا لبوابة "الوسط" الليبية فقد حضر الاجتماع، الذي ترأسه عن الجانب الليبي مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية محمد المقهور، مندوب عن جهاز خفر السواحل، وأعضاء الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، إضافة إلى مستشارين عن وزارتي الداخلية والمواصلات، وعن جانب بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود «يوبام» يأنس إندرسون، نائب رئيس البعثة.



وحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الخميس، فقد ناقش الاجتماع آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الجانبين بشأن تقديم الدعم الفني واللوجستي للجانب الليبي، إضافة إلى المقترحات والمتطلبات التى تقدم بها الجانب الليبي للمساهمة في دعم أمن الحدود البرية والبحرية.



كما تطرق الاجتماع إلى أهمية استكمال تنفيذ مشروع إنشاء منظومة الاتصالات لتعزيز دعم إدارة أمن الحدود، واستكمال ربط غرف العمليات والسيطرة بشبكة الاتصالات، إضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير الأكاديمية الليبية البحرية، وتجهيز مركز البحث وَالإنقاذ.