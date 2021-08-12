زيادة كبيرة في عدد الركاب بمطار فرانكفورت الشهر الماضي

ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا مطار فرانكفورت الألماني، أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، خلال الشهر الماضي، مع استمرار التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شركة فرابورت الألمانية القائمة على تشغيل المطار أن عدد الركاب المسجل خلال الشهر الماضي بلغ 2.85 مليون راكب وهو أعلى مستوى له منذ بدء جائحة كورونا في الربع الأول من العام الماضي.

كما يزيد عدد الركاب في يوليو الماضي عن ضعف الرقم المسجل في نفس الشهر من العام الماضي، لكنه لا يزال أقل بنسبة 59% عن يوليو 2019.

وزاد حجم عمليات الشحن في المطار في شهر يوليو الماضي بنسبة 31% عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى أكثر من 192.2 ألف طن.

وقال ستيفان شولته، رئيس فرابورت، إنه يتوقع وصول إجمالي عدد الركاب في مطار فرانكفورت خلال العام الحالي إلى ما بين 20 و25 مليون راكب.

كان عدد الركاب خلال 2020 تراجع إلى أقل من 19 مليون راكب بعد أن وصل العدد في العام السابق إلى رقم قياسي يزيد على 70 مليون راكب. ولا يتوقع شولته العودة إلى هذه المستويات قبل عام 2025 أو 2026.