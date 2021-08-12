 إيناس مكي: أحب عملي جدا.. ولا أتحمل الضغط على أعصابي من أجل التواجد - بوابة الشروق
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إيناس مكي: أحب عملي جدا.. ولا أتحمل الضغط على أعصابي من أجل التواجد

إيناس مكي
إيناس مكي
هديل هلال
نشر في: الخميس 12 أغسطس 2021 - 9:42 م | آخر تحديث: الخميس 12 أغسطس 2021 - 10:03 م
قالت الفنانة إيناس مكي، إنها تحب عملها للغاية لكنها لا تتحمل الضغط على أعصابها من أجل تحقيق التواجد، لافتة إلى أن نظام التواجد واقتناص الفرص المنتشر في مصر لا يتوافق مع شخصيتها.

وأضافت مكي، خلال لقاء لبرنامج «وشوشة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن «الفنان إما يعيش من خلال القطعة الفنية ورد الفعل الذي يتلقاه من الجمهور والمنتجين والنقاد، أو من خلال مؤسسة تعمل على التواجد الخاص بالفنان مثل أوروبا».

وأشارت إلى أن تجربة مسؤولية المؤسسة عن الفنان وأعماله فشلت في مصر، موضحة أن المخرج طارق العريان، أعلن عن فشل التجربة التي حاول تنفيذها منذ 10 سنوات، وفقًا لقولها.

وذكرت أن مسرحية «سحر الأحلام» آخر أعمالها الفنية وهي من نوع المسرحيات الغنائية الاستعراضية، مؤكدة أن الورق كان الدافع لاشتراكها بالمسرحية، وخاصة أنها تقول خلالها كلمات الشاعرة كوثر مصطفى.

وأعربت عن سعادتها بالاستعراضات التي قدمتها خلال المسرحية، متابعة: «عملت كثيرا في المسرح، وأحب الاستعراض الموظف داخل الدراما من خلال إيقاع الموسيقى؛ لأنه يعتمد على حركة الجسد وله متعة خاصة في الأداء».



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