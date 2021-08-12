الزراعة: الاستخدام المستدام والآمن للمياه أهم أهداف التنمية الزراعية 2030

قال مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية علاء البابلي، إن وزارة الزراعة أعدت استراتيجيتها للتنمية الزراعية المستدامة عام 2030، التي تتضمن 6 أهداف رئيسية وهي: الاستخدام المستدام والآمن للموارد الطبيعية وبالأخص الموارد المائية غير التقليدية "مياه الصرف المختلفة"، وزيادة الإنتاجية لوحدة الأراض والمياه، ورفع درجة الأمن الغذائي وربطها بإجراءات الأمن المائي.

وأضاف، أنه ضمن تلك الأهداف هي زيادة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وتحسين مستويات المعيشة لسكان الريف، والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقوم بعمل عدة إجراءات للحفاظ على الموارد المائية في مصر من خلال: مراقبة المسطحات المائية المغلقة، وتحديث المواصفات والمعاير "لكود المصري 501 وتحديثه"، إلى جانب الاهتمام بالأصول البيئية للمجارى المائية ورصد تلوثها، وتطوير التشريعات واللوائح، والتوسع في المقاومة البيولوجية للآفات.

وتابع أنه تم التوسع في الزراعة العضوية وإضافات الأسمدة الحيوية، ودعم المؤسسات البيئية غير الحكومية، والاستخدام الأمثل للمياه في المجال الزراعي من خلال تعظيم الاستفاده من مياه الصرف الصحي المعالج والصرف الزراعي طبقا للشروط المحددة لاستخدام تلك النوعية من المياه.

وأوضح أنه نظرا لمحدودية الكميات المتاحة من المياه العذبة والنقص في المصادر المائية الأخرى؛ لذلك تعتبر وزارة الزراعة إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الري واستصلاح الأراضي عملية حتمية تفرضها الحاجه لتعظيم الإنتاج الزراعي وحتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد علي الغذاء.

وأكمل أن وزراة الزراعة تقوم بإعداد مخططات استعمالات واستثمارات الأراضي لمنطقة الدلتا الجديدة، التي تعتمد على إعادة استخدام المياه العادمة كمصدر لمياه الري وإعداد التراكيب المحصولية المناسبة لتلك النوعية من الأراضي والمياه، لتوفير فرص الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في مثل هذه المناطق الجديدة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تبنت عددا من الأنشطة والاستراتيجيات والخطط في المجالات الآتية ذات العلاقة باستخدام الأمن للمياه العادمة، ومنها: الخطة الاستراتيجية لاستغلال مياه الصرف الصحي في مصر، وإجراء الدراسات والبحوث في عديد من المناطق مثل الجبل الأصفر وأبو رواشى وبليس بجنوب سهل الحسينة على استخدام موارد المياه غير التقليدية.

وتابع أنه تم إنشاء وحدات البيوجاز في القرية المصرية للاستفادة من المخلفات الزراعية ومياه الصرف الصحي في إنتاج السماد العضوي وإنتاج الطاقة، وكذلك تطوير الدراسات وبحوث ومشاريع استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي، لأغراض الري الزراعي واستصلاح الأراضي من إجراء تقيم شامل للبحوث والدراسات التي تمت في هذا المجال.