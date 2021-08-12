 البرلمان البولندي يؤجل التصويت على قانون البث المثير للجدل - بوابة الشروق
الخميس 12 أغسطس 2021 7:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء البعثة الأوليمبية المصرية في أولمبياد طوكيو 2020؟

النتـائـج تصويت

البرلمان البولندي يؤجل التصويت على قانون البث المثير للجدل

البرلمان البولندي
البرلمان البولندي
د ب أ
نشر في: الخميس 12 أغسطس 2021 - 5:38 ص | آخر تحديث: الخميس 12 أغسطس 2021 - 5:38 ص

أجل البرلمان البولندي تصويتا كان مقررا على قانون البث الجديد المثير للجدل، وهي خطوة مدعومة بأصوات المعارضة.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية "بي ايه بي" أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم استئناف الجلسة يوم 2 أو 15 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وصوتت أغلبية ضئيلة من 229 نائبا لصالح تأجيل الجلسة، بعد اقتراح حزب المزارعين المعارض "بي إس إل".

ويمثل القرار صفعة للحكومة الائتلافية المحافظة بقيادة حزب القانون والعدالة الحاكم، التي انهارت في وقت سابق من اليوم الأربعاء بعد إقالة رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي لنائبه ياروسلاف جوين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك