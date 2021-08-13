محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف مشروعي الـ9000 والإسكان الاستثماري

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بمشروع "الـ٩٠٠٠ "، ومشروع الإسكان الاستثماري بشرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد.



يأتي ذلك لتمكين جميع المرافق بالشوارع للوصول للوحدات السكنية لعدد ٢٤١ عمارة و٨١ عمارة استثمارية، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، ومديرية الإسكان والمرافق، وبالتنسيق مع مدينة بورفؤاد.



وقال الغضبان إن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في ملف الإسكان لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، مشددًا على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المختصة بأعمال تنفيذ مشروعات الإسكان، بما يساهم في انتهاء الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة بأقرب وقت.