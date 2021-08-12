فتاة تخطف ابنة شقيقها بمساعدة حبيبها لطلب فدية مالية بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، غموض اختفاء طفلة عمرها عامين أثناء لهوها أمام منزلها بمدينة أبوكبير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من مواطن يعمل نجار مسلح مقيم مركز أبوكبير، باختفاء نجلته عمرها عامين من أمام المنزل أثناء لهوها.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي وتبين من التحريات ارتباط عمة الطفلة بقصة حب مع عاطل، فقررت خطف ابنة شقيقها لمساومة والدها لدفع فدية لإتمام نفقات زواجها من العاطل، حيث استعان العاطل بثلاثة عاطلين آخرين وخطفوا الطفلة، واتصلوا بالأب لطلب فدية مالية منه قدرها 100 ألف جنيه لإطلاق سراحها.

وبعد تضييق الخناق على المتهمين واستشعارهم ملاحقتهم أمنيًا تم ترك الطفلة بالشارع وفروا هاربين دون الحصول على أي مبالغ مالية، تم تحديد مكان هروب المتهمين وضبط عمة الطفلة، وهم كل من: ياسمين.ع.الـ، عمة الطفلة، وعبد الهادى.م.ع، عاطل تربطه قصة حب بالمتهمة الأولى، وأصدقائه أحمد.ع.م، ومصطفى.ع.ع، وصلاح.ح.م.ح.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5164 إداري مركز أبوكبير لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت برئاسة المستشار محمد الشربينى، رئيس نيابة أبوكبير، وبإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس عمة الطفلة والمتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات ويحرر لهم فيش وتشبيه وترفق صحيفة سوابقهم مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.