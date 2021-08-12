رجال الإطفاء: الوضع في صقلية تحت السيطرة

تمت السيطرة بصورة كبيرة على الحرائق الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في جزيرة صقلية ، على الرغم من استمرار الحرائق في عدة مناطق بجنوب إيطاليا.

وعلى الرغم من استدعاء فرق الاطفاء في 230 موقعا في صقلية منذ مساء أمس الأربعاء، قالت السلطات إن الوضع تحسن بعد أيام عصيبة، هددت فيها الحرائق المنازل.

وما زالت وزارة الدفاع المدني الإيطالية تصنف الخطر من الحرائق في جريرتي صقلية وسردينيا بأنه مرتفع للغاية بسبب استمرار الجفاف والرياح.

ويتوقع خبراء الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا الجمعة مجددا في مناطق بالبلاد.

وتحدث رجال الاطفاء عن وضع حرج في منطقة كالابريا المتضررة بأقصى جنوب البر الرئيسي الإيطالي.

وتوفي في المنطقة شخصان بسبب الحرائق أمس الأربعاء.