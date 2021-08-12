 ثنائي الإسماعيلي على أعتاب الانضمام لمنتخب تونس - بوابة الشروق
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ثنائي الإسماعيلي على أعتاب الانضمام لمنتخب تونس

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 12 أغسطس 2021 - 10:12 م | آخر تحديث: الخميس 12 أغسطس 2021 - 10:12 م

قام منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس وجهازه المعاون، بمتابعة الثلاثي فخر الدين و مروان الصحراوي، و علي معلول لاعب الأهلي خلال مواجهة الأمس التي جمعت الفريقين بالدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأبدى منذر الكبير إعجابه الشديد بفخر الدين هداف النادي الإسماعيلي هذا الموسم برصيد ١١ هدفًا، الذي اقترب بشدة من العودة لقيادة هجوم نسور قرطاچ حسب آخر الأنباء التونسية.

كما أبدى المدرب التونسي إعجابه أيضًا بمدافع الدراويش مروان الصحراوي، الذي قد يحصل على فرصته في أحد المعسكرات القادمة لمنتخب بلاده بعد الأداء المميز الذي قدمه مع النادي الإسماعيلي على مدار الموسم.


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