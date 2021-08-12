إسرائيل تغرم 23 راكبا جويا لتقديم اختبارات كورونا زائفة

غرمت السلطات الإسرائيلية 23 راكبا، اليوم الخميس، من طائرة متجهة إلى نيويورك بسبب اختبارات فيروس كورونا زائفة.

وأعلنت وزارة الصحة في تغريدة اليوم الخميس أنه كان هناك "اشتباه" من جانب طيران الاتحاد، قائلة إن فحصا من جانب مسؤولي الوزارة في مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب أكد أن الاختبارات زائفة.

وأضافت أن السلطات المعنية قامت بإنزال 23 شخصا من الطائرة واستجوبتهم الشرطة.

وأشارت الوزارة إلى توقيع غرامة عليهم وتحويل بياناتهم إلى السلطات الأمريكية، وجاري النظر في عقوبات أخرى محتملة.

ومنذ بداية يونيو، ترتفع إصابات فيروس كورونا في إسرائيل بشكل كبير مجددا، ما دفع الحكومة إلى تشديد الإجراءات.

وسجلت الوزارة اليوم الخميس 5946 إصابة جديدة.