ماينز: لا إصابة جديدة بفيروس كورونا بالفريق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف نادي ماينز، المنافس بالدوري الألماني (بوندسليجا)، اليوم الخميس، أنه لم يسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيستأنف التدريبات غدا الجمعة.

أوضح ماينز في بيان اليوم "التركيز الكامل الآن على مباراة الفريق ضد لايبزج"، وبدت شكوك بشأن مباراة الفريق الافتتاحية ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا )هذا الموسم ضد وصيف البطل الموسم الماضي يوم الأحد المقبل.

وثبتت إصابة 3 لاعبين جدد ومدرب بالفيروس في الأيام الأخيرة، ووضعت السلطات الصحية 10 آخرين في الحجر الصحي.

وتم إلغاء تدريب الفريق أمس الأربعاء بناء على نصيحة من السلطات، فيما واصل ماينز إجراء المسحة الطبية لأفراده يوميا.

وتقرر السماح بحضور 13 ألف و 500 شخص في ملعب ماينز لمتابعة لقاء الفريق ضد لايبزج.