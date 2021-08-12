نائب محافظ سوهاج يجتمع بإدارات خدمة المواطنين على مستوى المحافظة

عقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع إدارات خدمة المواطنين بالديوان العام، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمديريات الخدمية، والهيئات والشركات؛ لمتابعة انتظام سير العمل داخل إدارات خدمة المواطنين بالمحافظة، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين، ومديري إدارات خدمة المواطنين على مستوى المحافظة.

وناقش القاضي، خلال الاجتماع، مؤشرات العمل الخاصة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، ومعدلات أداء كل قطاع بالمحافظة، مشددا على ضرورة الرد على جميع شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والحفاظ على مستوى الأداء المتقدم للمحافظة في تحقيق أعلى نسب لإنجاز وحل الشكاوى، سواء فيما يتعلق بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو العمل داخل الإدارات بشكل عام.

وشدد على أهمية التنسيق المستمر، ومتابعة جميع إدارات خدمة المواطنين بالمحافظة؛ للوقوف على أهم الاحتياجات الخاصة بها، والعمل على تلافي أية معوقات؛ وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن بشكل مستمر، وصولًا إلى تحقيق رضا المواطنين عن أداء الخدمة.

بنود مترابطة - 1