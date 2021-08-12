رئيس الوزراء الكويتي: 70% نسبة التطعيم ضد كورونا في البلاد بنهاية سبتمبر المقبل

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، وصول نسبة التطعيم ضد كورونا في البلاد إلى 70% بنهاية سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا سيعطي حصانة مجتمعية للوصول من خلالها إلى عودة الحياة الطبيعية.

وقال الخالد، خلال حوار مفتوح اليوم الخميس مع خريجي جامعة الكويت المتفوقين للعام الجامعي 2020-2021: "حرصت على التواجد مع الطلبة في لقاء ودي بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام".

وخاطب الخالد الشباب: "لا يقلقكم التشنج بالعلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة وجميع الأمور بالإمكان معالجتها وفق قواعد العمل السياسي ومرجعياته".

وأضاف "كان أمامنا تحد كبير خلال جائحة كورونا تمثل بألا يفقد أبناؤنا الطلبة تحصيلهم العلمي".

وأعلن الخالد عن مشاريع حكومية ضخمة مثل مدينة الحرير وميناء مبارك والمدينة الترفيهية والفرص الاسثمارية في الجزر الصناعية لجسر الشيخ جابر ومشروع الوقود البيئي ومطار الكويت الجديد "وجميعها ستوفر فرصا وظيفية للخريجين".

وتحدث الخالد حول، ميناء مبارك، مبينا أن المرحلة الأولى منه قد انتهت، وقدرته أكبر من مينائي الشويخ والشعيبة.

ويعد ميناء مبارك الكبير واحداً من أكبر الموانئ في الخليج العربي وهو ميناء قيد الإنشاء يقع في شرق جزيرة بوبيان الواقعة شمال الكويت، ويمر إنشاء الميناء بأربعة مراحل مع وجود مخطط هيكلي مستقبلي يصل إلى ستين رصيف.

ويرتبط الميناء مع البر الرئيسي في الصبية ومدينة الحرير بثلاثة جسور وطرق سريعة ومن المقرر أن يرتبط مع "سكة القطار الخليجي" التي تخدم الميناء وهناك خطط كويتية لمد السكة إلى العراق وإيران وتركيا.



