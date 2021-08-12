البحرين تعرب عن تقديرها لدور ألمانيا النشط والبناء في الشرق الأوسط

أعرب وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، عن تقدير مملكة البحرين لدور جمهورية ألمانيا الاتحادية النشط والبناء في الشرق الأوسط.

وأشاد الزياني، في مؤتمر صحفي ببرلين مع نظيره الألماني هايكو ماس، عقب مباحثاتهما الرسمية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، بجهود ألمانيا في استضافة مؤتمري برلين 1 وبرلين 2 حول ليبيا، مجددًا الدعوة إلى المجتمع الدولي لمساندة الحكومة الانتقالية في ليبيا، وضرورة مغادرة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من دولة ليبيا.

وأكد الزياني دعم مملكة البحرين لجهود المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المقررة في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، مقدما خالص التعازي للشعب الألماني في أعقاب الفيضانات الأخيرة.

من جانبه، أشار هايكو ماس إلى أن جلسة المباحثات بين الجانبين تطرقت إلى المسائل الأمنية في المنطقة بشكل دقيق، وأن هناك قدرًا كبيرًا من الاتفاق بين الجانبين على أنه لا يجوز لإيران الحصول على الأسلحة النووية أو تطويرها.