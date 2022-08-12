 أمريكا والكويت تؤكدان ضرورة تحويل الهدنة في اليمن إلى تسوية دائمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا والكويت تؤكدان ضرورة تحويل الهدنة في اليمن إلى تسوية دائمة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 9:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 9:12 ص

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية والكويت ضرورة تحويل الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن إلى تسوية دائمة.
جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان صحفي عبر موقعه الالكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ورئيس مجلس وزراء دولة الكويت أحمد النواف الصباح لمناقشة الشراكة الأمريكية-الكويتية والأمن الإقليمي.
وهنأ سوليفان نيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن - بحسب البيان - الصباح على توليه رئاسة مجلس الوزراء بالكويت.
وجدد المسؤول الأمريكي التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه الكويت، كما شكر سوليفان الكويت على مساعدتها الإنسانية السخية للشعب الأوكراني.


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