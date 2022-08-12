استطلاع رأي يرجح فوز مودي بأغلبية في الانتخابات الهندية عام 2024

أظهر استطلاع للرأي أنه من المرجح أن يفوز الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بأغلبية برلمانية أصغر في الانتخابات العامة المقبلة التي سوف تعقد بعد أقل من عامين، ولكنه يظل حتى الآن، الخيار الأكثر شعبية لقيادة البلاد.



وبحسب الاستطلاع الذي نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، فإنه من شأن الائتلاف الحاكم أن يفوز بـ286 مقعدا في الغرفة السفلي "لوك سابها" في البرلمان التي تضم 543 عضوا إذا ما أجريت الانتخابات الآن.



وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مجلة "إنديا توداي" بالتعاون مع وكالة الاستطلاعات سي-فوتر، أن خروج شريك ائتلافي رئيسي مؤخرا قد يكلف الائتلاف الحاكم نحو 21 مقعدا من توقعات سابقة بـ307 مقاعد.



ولدى الائتلاف الحاكم بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا حاليا تواجد مريح بأكثر من 300 مقعد في الغرفة السفلي لوك سابها .



وشمل استطلاع "مزاج الأمة" الذي تم بين شهري شباط/فبراير وآب/أغسطس العام الجاري ، نحو 122 ألفا و16 شخصا .