بريطانيا: انفجارات القرم أضعفت أسطول البحر الأسود الروسي

صرح خبراء الاستخبارات البريطانيين بأن الانفجارات التي وقعت عند قاعدة ساكي الجوية العسكرية في شبه جزيرة القرم الأوكرانية المحتلة أضعفت بشدة الطيران البحري الخاص بأسطول البحر الأسود الروسي.

وأظهرت مستجدات استخباراتية من وزارة الدفاع في لندن اليوم الجمعة، أن ثماني مروحيات على الأقل دُمرت أو تضررت.

وجاء في المستجدات "تمثل خسارة ثماني مقاتلات نسبة صغيرة من إجمالي أسطول الطائرات المتاح لدى روسيا لدعم الحرب، غير أن ساكي كانت تستخدم في المقام الأول كقاعدة لطائرات أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية".

وبحسب المستجدات، فأن السبب وراء انفجارات يوم الثلاثاء الماضي لايزال غير واضح، ولكن أعمدة الدخان التي اتخذت شكل عش الغراب التي شوهدت في مقاطع فيديو لشهود كانت على الأكثر ترجيحا من نحو أربع مناطق حيث كانت الذخيرة مخزنة بدون حماية.

وبحسب الاستخبارات البريطانية، لايزال يمكن استخدام المجال الجوي نفسه رغم الأضرار الكبيرة. غير أنه من المرجح أن روسيا سوف تعدل تقييمها لأمن شبه جزيرة القرم. ومن المحتمل أن شبه جزيرة القرم المحتلة من جانب روسيا منذ 2014، مصنفة على أنها منطقة نائية آمنة.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، تنشر الحكومة البريطانية بانتظام معلومات استخباراتية بشأن مساره. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل مستهدفة.