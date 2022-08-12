وضع صحفية روسية احتجت ضد الحرب في أوكرانيا قيد الإقامة الجبرية

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أمرت محكمة في موسكو بوضع الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا قيد الإقامة الجبرية في منزلها حتى 9 أكتوبر المقبل بسبب انتقادها الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية القرار الصادر يوم الخميس عن محكمة في موسكو ويأتي القرار في إطار قضية جنائية ضد أوفسيانيكوفا ،44 عاما، لاتهامها بنشر معلومات كاذبة بشأن القوات المسلحة الروسية.

وتواجه الصحفية عقوبة السجن لما بين خمسة إلى عشرة أعوام، وفقا لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية. وكان قد تم اعتقالها يوم الأربعاء الماضي.

وعملت أوفسيانيكوفا لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الحكومي الروسي وكانت تعتبر موالية للكرملين إلى أن رفعت شعارا مناهضا للحرب أمام الكاميرا في نشرة إخبارية في مارس الماضي.

وأمضت عدة أشهر خارج البلاد، وعملت لاحقا في صحيفة دي فيلت الألمانية.

يشار إلى انه في منتصف يوليو الماضي، احتجت مرة أخرى ضد الحرب بالقرب من الكرملين.

وبموجب القانون الروسي، لا يمكن الإشارة إلى حرب موسكو ضد أوكرانيا إلا على أنها عملية عسكرية خاصة، وتم تشديد العقوبات على انتقاد الجيش الروسي في مارس الماضي.